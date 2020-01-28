Kötü karakterlerı canlandırıyorum diye tehdit edildim

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni transferi Yıldırım Gücük ile buluştu. Yıllar önce konservatuvarda okul arkadaşı olan Murat Özben ve hocaları Burak Sergen ile aynı seti paylaştığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Gücük, "Hocam ve arkadaşımla yeniden bir araya gelmek beni çok heyecanlandırdı. Eski yıllara döndük" dedi.Daha önce de bu aileyle çalışmıştım. 'Kurtlar Vadisi: Irak'ta birlikteydik. Set ortamını zaten biliyordum. Karakterden bahsettiler. Çok heyecanlandım. Hangi oyuncu sevilen bir dizide oynamak istemez ki! Set oturmuş, reytingler iyi... Hazır ve tutmuş proje herkes için çok konforlu oluyor. Bir oyuncunun en zorlandığı şey yeni dizidir. Keyifli bir sete girmek, oyuncu için çok keyifli. Benim yaşımda insanlar sete girdiklerinde zaten ekibin yarısıyla daha önce karşılaşmış oluyor. Birileriyle sıfırdan tanışmak biraz zor olabiliyor. Aileye dışarıdan evlatlık gibi giriyorsun, sonra aile seni kabul ediyor. Burası bildiğim bir ekipti. Rol arkadaşım Murat Özben, 'Şafak' karakterini canlandırıyor, kendisi benim okuldan arkadaşım. Bir alt sınıfım. Burak Sergen ise ikimizin de konservatuvardan hocasıydı.Doğru iş tutuyor. Doğru karakter, doğru oyuncu, doğru senaryo, doğru ekip bir araya geldiğinde oluyor. Bunun mantığını senarist, yönetmen ve yapımcı çözdüğünde oluyor. Bu ekip çok iyi. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bahsi geçtiğinde "Bu iş tutar" dedim. Seyircinin nabzını tutuyorlar.20'nin üzerinde dizide oynadım 19'u kötü karakter. Bu dizide oynadığım 'Erdem' nasıl olacak bilemiyorum. Senaristler karakterlerin ismini boşuna vermez. 'Sınırsızlar' içinde insani karakteri önde olan biri 'Erdem'. O yüzden ne kadar kötü bilemiyoruz.Alıyorum. 'Kurtlar Vadisi'nde 5 bölüm 'Memati'yi vuracağım diye uğraşmıştım. Beşiktaş'ta halk tarafından tehdit edildim. Genç bir arkadaş "Memati Abi'ye uzanan eller kırılır" dedi. "Dizi bu" dedim. "Ben anlamam, Memati'den uzak duracaksın" dedi. 'Eşkıya Dünayaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki karakterim içinse bütün yakınlarım "Yine mi kötü karaktersin?" yorumunu yaptı.İnsanın özü iyi. Bu nedenle kötü karakter için biraz daha fazla oyunculuk istiyor. Hele ki iyi bir insansan kötü karakteri oynamak daha zor. Ben kötü adamı oynamaya alıştım. İyi bir karakter gelse nasıl oynarım bilemiyorum. (Gülüyor)Tarık Ünlüoğlu vefat ettikten sonra dizinin matematiği biraz değişti. Sınırsızlar daha hızlı bir şekilde senaryoya dahil oldu. Dizide 'Erdem' karakterine 'sağlamcı' diyorlar çünkü hep "Önce sağlama alalım" diyorum. Bu nedenle adım 'Sağlamcı'ya çıktı.Yarını düşünerek hiçbir iş yapmam. Çok uzun yıllar düşündüm ama artık kendi haline bıraktım. Kader sana ne getirirse onu kabul edeceksin. İşini iyi yaparsan yarını garantiliyorsun. Dünyanın en zengin adamı bile hâlâ para kazanmaya çalışıyor. Para amaç olmamalı.97 yılında Selçuk Üniversitesi Konservatuvarı'nı bitirdim. 22 yıllık kadrolu olarak devlet tiyatrosundayım. 11 yıl Konya'da çalıştım, 11 yıldır da İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndayım. 'Kadıncıklar' diye bir oyunumuz var. Okuma tiyatrosu. Sadece okuyoruz ama ağlayan seyiciler var. Devlet Tiyatrosu'nun ücretsiz bir hizmetiBir araya geldik ama daha BurakAbi'yle sahnemiz olmadı.Tabii ki onunla aynı sette olmakçok heyecan verici. Biz onlarıgördüğümüzde bile heyecanlanıyoruz.Müthiş bir oyuncu, bizde ondan feyz alıyoruz. O dabizim aynı sette olduğumuzuduyunca çok sevindi. Çokbabacan biridir. Biz öğrencisiolduğumuz içinde ayrı bir mutlulukduyuyor.

BUGÜN NELER OLDU