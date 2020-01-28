Minik oyuncu ön gösterimde

BUGÜN NELER OLDU

ATV'nin sevilen dizisi 'Hercai'nin küçük yıldızı Ebrar Alya Demirbilek, minika'nın yapımcısı olduğu ve 24 Ocak'ta vizyona giren 'Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri'nin gösterimine katıldı. Cinetech Sinema'da gerçekleşen özel etkinlikte Ebrar, filmin çok sevilen karakterleri 'Biba', 'Tuti', 'Taka Hamsi' ve 'Alesta' ile birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Ailesi ve yakın arkadaşı Efe Koçyiğit ile birlikte sinema salonundaki yerini alan Ebrar, 'Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri'yi çok sevdi. Çıkışta çocuklarla birlikte kendileri için hazırlanan özel Maceracı Yüzgeçler paketini de alan Ebrar, Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri'yi çok beğendiğini söyledi.