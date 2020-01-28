Nusret Gökçe Elazığ'daki depremzedeler için 5 restoranının bir günlük cirosunu bağışladı!

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Türkiye'deki restoranlarının bir günlük gelirini depremzedelere bağışlayacağını söyledi. Bugün, dün yaptıkları günlük cironun 1 milyon 22 bin TL olduğunu söyleyen Gökçe, parayı doğrudan depremzedelere gönderecek.

5 RESTORANININ BİR GÜNLÜK CİROSUNU BAĞIŞLADI

Salt bea hareketiyle adını duyuran ve ülkenin çeşitli yerlerinde restoranı bulunan sosyetik kasap Nusret Gökçe, Instagram hesabından paylaşım yaparak Türkiye'deki restoranlarının bir günlük cirosunu Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Bugün yeni bir paylaşım yapan Gökçe, göndereceği ney ücretin miktarını söyledi. Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Elazığ başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem sonrası birçok ev hasar gördü. Yaşanan doğal afet sonrası Türkiye'nin dört bir yanında yardım kampanyaları başlatıldı. Ünlü kasap Nusret Gökçe ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de 5 restoranının bir günlük cirosunu Elazığ'daki depremzedelere göndereceğini söyledi.