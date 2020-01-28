Özge Ulusoy'dan Elazığ'a yardım paketi

Özge Ulusoy da örnek bir davranışa imza attı. Ulusoy, Elazığ ve bölgesinde yaşanan felaketin ardından elini taşın altına koyan herkese teşekkür etti. Güzel model, elleriyle hazırladığı yardım paketlerini de Elazığ'a gönderdi...
Giriş Tarihi: 28.1.2020 10:49Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 10:49ABONE OL
Özge Ulusoy da örnek bir davranışa imza attı. Ulusoy, Elazığ ve bölgesinde yaşanan felaketin ardından elini taşın altına koyan herkese teşekkür etti.
Güzel model, elleriyle hazırladığı yardım paketlerini de Elazığ'a gönderdi...