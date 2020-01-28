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'dan 'a yardım paketi

da örnek bir davranışa imza attı. Ulusoy, ve bölgesinde yaşanan felaketin ardından elini taşın altına koyan herkese teşekkür etti. Güzel model, elleriyle hazırladığı yardım paketlerini de Elazığ'a gönderdi...

Giriş Tarihi: 28.1.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 10:49 ABONE OL
Özge Ulusoy'dan Elazığ'a yardım paketi

Özge Ulusoy da örnek bir davranışa imza attı. Ulusoy, Elazığ ve bölgesinde yaşanan felaketin ardından elini taşın altına koyan herkese teşekkür etti.

Güzel model, elleriyle hazırladığı yardım paketlerini de Elazığ'a gönderdi...

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Özge Ulusoy'dan Elazığ'a yardım paketi
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