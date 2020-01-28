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Ünlü sunucu , kampanyasıyla depremzedeler için 1 buçuk milyon topladı

ekranlarının sevilen sunucu , dün yaptığı canlı yayında 'daki depremzedeler için çağrısında bulundu. Esra Erol kısa sürede 1 milyon 375 bin TL topladı. Dünden bugüne toplanan güncel miktarı paylaşan Esra Erol, toplam miktarın 1 milyon 581 TL'ye ulaştığını söyledi.

Giriş Tarihi: 28.1.2020 15:08 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 15:34 ABONE OL
Ünlü sunucu Esra Erol, SMS kampanyasıyla depremzedeler için 1 buçuk milyon topladı

Başarılı sunucu Esra Erol, ATV ekranlarında her gün canlı olarak yayınlanan programda Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası zarar gören vatandaşlar için yardım çağrısında bulundu. Kısa sürede 1 milyon TL'ye ulaşan Erol, yardım yapan herkese binlerce kez teşekkür etti.

KISA SÜREDE 1 MİLYON LİRA TOPLANDI

Esra Erol canlı yayında depremden etkilenen vatandaşlar için SMS çağrısında bulundu. 20 dakika kadar kısa bir sürede 137 bin SMS karşılığında 1 milyon 375 bin TL tutarında bağış toplayan Erol, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaparak miktarın 1 milyon 581 TL'ye ulaştığını söyledi.

ÇOCUKLAR İÇİN YARDIM TIR'I GÖNDERİYOR

Öte yandan Elazığ'da depremden etkilenen çocuklar için Çarşamba günü 1 TIR yardım malzemesinin yola çıkacağının bilgisini verdi. Deprem bölgesine yaklaşık 10 bin parça bere, mont, bot, gömlek, kazak gibi kışlık kıyafetler gönderilecek.

Ünlü ünsüz tüm Türkiye Elazığ depremzedeleri için seferber oldu!

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Ünlü sunucu Esra Erol, SMS kampanyasıyla depremzedeler için 1 buçuk milyon topladı
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