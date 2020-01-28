Ünlü ünsüz tüm Türkiye depremzedeler için seferber oldu

2 BİN 200 KİŞİ EL ELE VERDİ

Ünlü sanatçı Yalın, önceki akşam Zorlu PSM'de sahneye çıktı. Yalın, konserden bir gün önce Instagram hesabında bir video paylaşmış, bu videoda sevenlerinden Elazığ ve çevre illerde zor durumda kalan vatandaşlarımız için yanlarında kışlık malzeme getirmelerini istemişti. Hayranları Yalın'ın bu çağrısına kayıtsız kalmadı. Konser öncesi Zorlu PSM'de yüzlerce poşetten oluşan bir yardım yığını oluştu.

Ünlü şarkıcı, konserinin başında toplanan yardımın fotoğrafını dev ekranda göstererek duygularını şöyle ifade etti: "Deprem olduğundan beri sürekli televizyon başındayım ve bu konuyu düşünüyorum. Konseri erteleme fikrine de saygım var, biz de daha önce çok yaptık ama bugün başka bir şey yapmak istedik. Bugün salondaki 2 bin 200 kişiyle bir olduk. Bizim gücümüz, bir-iki kişinin gücünden çok daha büyük. Bir TIR dolusu malzemeyi Elazığ'a gönderiyoruz. Hepinizi alkışlıyorum, Allah hepinizden razı olsun."



BABA PARASI'NDAN DESTEK 30 OCAK GÖSTERİMLERİNİN GELİRİ MAĞDURLARA

Baba Parası'nın başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, filmin 30 Ocak'taki gösterimlerinden elde edilecek olan geliri depremzedelere bağışlayacaklarını açıkladı. İkili, sözlerine şöyle devam etti: "Bizler hep insanımıza moral vermek, onları eğlendirmek için filmler yapıyoruz. Ama en acılı günlerinde de kendi yaptığımız işlerle yanlarında olmak istiyoruz. İşimiz gereği bizler seyircilerimizle bir aileyiz. Bu desteği de onlarla birlikte yapmak istiyoruz."







OSMANLI KERMESİNDEN DESTEK

Osmanlı Devleti'nin 721'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında Arnavutköy'de açılan Geleneksel Osmanlı Motifleri Sergisi'nden elde edilecek gelirin yüzde 50'si depremde zarar gören vatandaşlara gönderilecek. Sergi, 30 Ocak'a kadar açık.



'NE İSTERLERSE BEN DE YAPARIM'

Şarkıcı Serdar Ortaç, Bebek'te bir mekan çıkışı görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden şarkıcı, depremle ilgili şöyle konuştu: "Elazığ ve Malatya'ya geçmiş olsun. Devletimiz elinden geleni yapıyor. Ne isterlerse ben de yaparım."

Evren ABDULLAHOĞLU



DUALARIMIZ SIZINLE ELAZIĞ

ATV'de yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinin ve 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin yapımcısı Mehmet Bozdağ, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Bozdağ, 'Kuruluş Osman' dizisinin setinde kullanılan, üzerinde 'Dualarımız sizinle Elazığ' yazılı klaketin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.



BİR TIR'LIK YARDIM

Elazığ ve Malatya'da yaşanan depreme Esra Erol da kayıtsız kalmadı. Erol, Türk Kızılayı ile yürüttüğü Kolide Ne Var projesi kapsamında bir TIR yardım malzemesini ihtiyaç sahiplerine gönderdi. Erol, bu haberi sosyal medya hesabında duyurdu.







KOCA YÜREKLİ RIFAT

Deprem mağdurları için yapılan yardım kampanyasına 6 yaşındaki Rifat Kerem Alparslan da destek verdi. Kayserili Rifat, "İki kumbaram var. Para biriktirip odamı yaptıracaktım. Ama onların evleri yıkıldı, param onların olsun" dedi.







KUMBARALARINDAKİ PARAYLA YARDIM ETTİLER

Ardahan'da yaşayan 11 yaşındaki Beray ile 8 yaşındaki kardeşi Defne Ors, kumbaralarında biriktirdikleri 445 TL ile satın aldıkları gıda maddelerini AFAD'a teslim etti. İki kardeş, yaptıkları yardımla çok mutlu olduklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU