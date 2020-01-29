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'nun 'si geçmişi ile dikkat çekti... İşte Hekimoğlu dizisinin yakışıklı oyuncusu Kaan Yıldırım'ın 22 yıl önceki hatırası...

Salı günleri ekrana gelen 5. bölümü ile izleyiciyle buluştu. Başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken Hekimoğlu dizisinin başrollerinde , , Ebru Özkan Saban, , Aytaç Şaşmaz ve güzel oyuncu Damla Colbay var. ile sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden olan Kaan Yıldırım başarılı oyunculuğu ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Ateş Hekimoğlu ile 'nin arasındaki soğuk savaşın eğlenceli bir hal alması ile izleyicinin ilgisini çeken oyuncu Kaan Yıldırım sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Kaan Yıldırım hayranları oyuncuyu hesabından takibe aldı. Kaan Yıldırım'ın kişisel hesabını takibe alanları bir sürpriz karşıladı. Kaan Yıldırım 22 yıl önce ile çektirdiği fotoğrafı tekrar canlandırdı ve takipçileriyle paylaştı. ile sevenlerini de şaşırttı! İşte Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 29.1.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 11:14 ABONE OL
Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım geçmişi ile dikkat çekti... İşte Hekimoğlu dizisinin yakışıklı oyuncusu Kaan Yıldırım'ın 22 yıl önceki hatırası...
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Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım geçmişi ile dikkat çekti... İşte Hekimoğlu dizisinin yakışıklı oyuncusu Kaan Yıldırım'ın 22 yıl önceki hatırası...
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