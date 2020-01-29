Sanatçılar ve mekanlardan depremzedelere yardım eli

KİRALADIĞI KAMYONLA KÖY KÖY GEZDİ

Şarkıcı Yusuf Güney, Elazığ'daki depremzedeleri yalnız bırakmadı. Elazığ'a gittiği ve orada bir kamyon kiraladığı öğrenilen şarkıcı; kamyona temizlik malzemeleri, soba, battaniye ile hayvanlar için saman yükledi. Ardından köy köy gezerek yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.







Deprem mağdurlarıyla buluşan şarkıcının duraklarından biri de afetin en büyük zarar verdiği Sivrice'nin Çevrimtaşı Köyü oldu. 50 hanenin yıkıldığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği köyde vatandaşlarla bir araya gelen Güney, Mehmetçikle ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte fotoğraf da çektirdi. Yusuf Güney, depremde ayağı kırılan bir ineği de besledi.



ÇUVALLARLA ERZAK ELAZIĞ'A

Nusret Gökçe, Etiler'deki restoranın bir günlük geliri olan 1 milyon TL'yi depremde zarar görenler için bağışladı. Mekanın kapanış saati 01.00'e uzatıldı. Hatay Medeniyetler Sofrası'nın sahibi Burak Özdemir, Elazığ'a çuvallarla erzak gönderdi.



BATTANİYE VE ISITICI YOLLADILAR

Manken Özge Ulusoy, mağdurlar için aldığı mont ve battaniyeleri Elazığ'a gönderdi. Selin Denizli Burnaz ve Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal da depremzedelere uyku tulumları ve ısıtıcı makineler yolladı.

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