Şarkıcı Sıla Demet Akalın’ı sosyal medya hebasından neden sildi?

Sıla, şef Hazer Amani ile nikah masasına oturduktan sonra sosyal medya hesabında temizliğe girdi. Arasından su sızmadığı Demet Akalın'ı tek kalemde sildi.

DEMET AKALIN DA NASİBİNİ ALDI

Şarkıcı Sıla geçtiğimiz günlerde Hazer Amani ile mutluluğa 'evet' demişti. Çok konuşulan düğünün ardından Sıla son hamlesi ile şaşırttı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabına girdi, eski arkadaşlarını teker teker sildi. Bu temizlikten Demet Akalın da nasibini aldı. Sıla'nın Demet Akalın'ı neden sildiği ise öğrenilemedi.