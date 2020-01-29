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Şarkıcı ’ı hebasından neden sildi?

Şarkıcı , şef Hazer Amani ile nikah masasına oturduktan sonra hesabında temizliğe girdi. Sıla arasından su sızdırmadığı ’ı tek kalemde sildi. Sıla’nın yakın arkadaşı Demet Akalın’ı sosyal medya hesabından silmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Sıla’nın, Akalın’ı hangi nedenle sosyal medyadan sildiği merak konusu oldu. Demet Akalın, merak edilen sorunun cevabını verdi. İşte Demet Akalın’ın açıklamalarından satır başları…

Giriş Tarihi: 29.1.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 14:43 ABONE OL
Şarkıcı Sıla Demet Akalın’ı sosyal medya hebasından neden sildi?

, şef Hazer Amani ile nikah masasına oturduktan sonra hesabında temizliğe girdi. Arasından su sızmadığı 'ı tek kalemde sildi.
DEMET AKALIN DA NASİBİNİ ALDI
Şarkıcı Sıla geçtiğimiz günlerde Hazer Amani ile mutluluğa 'evet' demişti. Çok konuşulan düğünün ardından Sıla son hamlesi ile şaşırttı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabına girdi, eski arkadaşlarını teker teker sildi. Bu temizlikten Demet Akalın da nasibini aldı. Sıla'nın Demet Akalın'ı neden sildiği ise öğrenilemedi.

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Şarkıcı Sıla Demet Akalın’ı sosyal medya hebasından neden sildi?
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