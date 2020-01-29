Sefirin Kızı'nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu ve Mehtap Algül aşk mı yaşıyor?

Sefirin Kızı'nın başarılı oyuncu kadrosunda yer alan Uraz Kaygılaroğlu kızının annesi Melis İşiten'den 6 ay önce boşanan Uraz Kaygılaroğlu'nun, kalbini yeni birine açtığı söyleniyor. İddialara göre; yakışıklı oyuncu, sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile aşk yaşamaya başladı. Yıldızı iyice parlayan oyuncu, gönlünü sosyal medya fenomeni Mehtap Algül'e kaptırdı. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ikili, paylaşımlarıyla kendilerini ele verdi.
Giriş Tarihi: 29.1.2020 11:07Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 11:13ABONE OL
Kızının annesi Melis İşiten'den 6 ay önce boşanan Uraz Kaygılaroğlu, ayrılık acısını çabuk atlattı. Ünlü oyuncu, iddiaya göre kısa süre önce sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile aşk yaşamaya başladı.