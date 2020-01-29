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'nın ’i ve aşk mı yaşıyor?

'nın başarılı oyuncu kadrosunda yer alan kızının annesi Melis İşiten'den 6 ay önce boşanan Uraz Kaygılaroğlu'nun, kalbini yeni birine açtığı söyleniyor. İddialara göre; yakışıklı oyuncu, sosyal medya fenomeni ile aşk yaşamaya başladı. Yıldızı iyice parlayan oyuncu, gönlünü sosyal medya fenomeni Mehtap Algül'e kaptırdı. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ikili, paylaşımlarıyla kendilerini ele verdi.

Giriş Tarihi: 29.1.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 11:13 ABONE OL
Sefirin Kızı'nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu ve Mehtap Algül aşk mı yaşıyor?

Kızının annesi Melis İşiten'den 6 ay önce boşanan , ayrılık acısını çabuk atlattı. Ünlü oyuncu, iddiaya göre kısa süre önce sosyal medya fenomeni ile aşk yaşamaya başladı.

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Sefirin Kızı'nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu ve Mehtap Algül aşk mı yaşıyor?
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