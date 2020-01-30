27 yaşındayım ne estetiği!

BUGÜN NELER OLDU

Geçtığımiz günlerde şiş yüzüyle görüntülenen Serdar Ortaç'ın eski eşi İrlandalı model Chloe Loughnan'ın estetik yaptırdığı iddia edilmişti. Önceki gün Akmerkez'de objektiflere takılan Loughnan, bu konu hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi: "Ne zaman şişmiş yüzüm, ilk defa duyuyorum. Hiç estetiğim yok. Daha 27 yaşındayım. Hiç yaptırmadım. Yaptırmayı da düşünmüyorum." İrlandalı model, kendisine sürekli Serdar Ortaç'ın sorulmasından rahatsız olup olmadığıyla ilgili de "Rahatsız olmuyorum ama söylenecek bir şey yok, ne diyeyim ki. Ben haberlerle çok ilgilenmiyorum, hayatımı yaşıyorum" diyerek son noktayı koydu.