Aile boyu kayak keyfi

BUGÜN NELER OLDU

İş kadını Öznur Yakın da tatilini Kartalkaya'da geçirmeyi tercih eden isimler arasındaydı. "Kayarken çocuklarla birbirimize birçok şey öğretebiliyoruz" diye konuşan Yakın, günün büyük bir kısmını çocuklarıyla kayak yaparak değerlendirdi.İŞ adamı Enis Pekuysal, eşi ve çocuklarıyla Kartalkaya'daydı. Çocuklar kayak yaparken, Pekuysal ve eşi, yakın dostlarıyla sohbet etti.ECE Erken, sömestir tatilini oğlu Eymen ile beraber Kartalkaya'da yer alan Kaya Palazzo'da geçiriyor. "Beraber zaman geçirmek ikimize de iyi geliyor. Hem dinleniyor, hem de güzel vakit geçiriyoruz"' diyen Erken, gün boyunca oğluyla birlikte kızağa bindi.