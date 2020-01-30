Çocukların ruhuna dokunan festival

SABAH ve Minika ana sponsorluğunda düzenlenen Çocuk Sanat Festivali, ikinci senesinde yine birbirinden renkli aktivitelerle binlerce çocuğu sanatla buluşturacak. Bugün başlayan ve 2 Şubat'a kadar devam eden etkinliklere Zorlu PSM ev sahipliği yapıyor. Festivalde 1-13 yaş arası çocuklar; çok sayıda atölyeye katılma fırsatı bulacak. Festival Direktörü Tomru Dereköylü, "Farklı sanat dallarıyla her çocuğa dokunmak, bütün duyguların ve sanatın özel olduğunu anlatmak istiyoruz" diye konuştu. Biletleri Passo.com.tr'de satılan festivalde; bez bebek ve ahşap oyuncak yapımı, mutfak atölyesi, geleneksel sahne sanatları, geleneksel Türk el sanatları, ritim, vokal, drama, maske, kukla, grafiti, tabak-tekstil boyama, sinema, gibi etkinlikler yer alıyor.ÇOCUK Sanat Festivali'nde; Tan Sağtürk Akademi'de çocuklar duygularını dansla anlatırken, Ragıp Savaş Sanat Akademisi'nde yaratıcılıklarını drama ile ifade edecek. Resim tutkunu çocuklar ise Devrim Erbil, Çağatay Odabaş ve Yiğit Yazıcı atölyelerinde hayallerini çizgiler ve renklerle tuvale aktaracak. Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin çocuklarla keyifli seramik atölyeleri yaparken, Gupse Özay ve Sevinç Erbulak ise çocuklara kitabını okuyacaklar. Elde edilecek gelir ise Tohum Otizm Vakfı'na bağışlanacak.

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