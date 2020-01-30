Hakan Meriçliler'e "Kadın düşkünü adam" diyerek hakaretlerde bulunan oyuncu Ali Erkazan'ın cezası belli oldu!

Oyuncu Hakan Meriçliler, üç yıl önce televizyonda "Bunlar oyuncu falan değil, oyunculuktan geçinen asalaklar", "Ahlaki değerleri yitirmiş bir tip", "Onursuz insan, yalancı, hasta herif" ve "Kadın hastası bir adam" diyerek kendisine hakaret eden meslektaşı Ali Erkazan'dan şikayetçi olmuştu. Erkazan'a, hakaret suçundan 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Meriçliler, ceza davası sürerken Erkazan'a ayrıca İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 50 bin liralık tazminat davası açmıştı. Meriçliler'in avukatı dilekçesinde, "Müvekkilim kamuya mal olmuş biridir. Davalının kusurunun ağırlığı itibarıyla yaşadığı derin üzüntü de dikkate alınarak 50 bin lira manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz" demişti.



