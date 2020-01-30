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'e "Kadın düşkünü adam" diyerek hakaretlerde bulunan oyuncu 'ın cezası belli oldu!

Oyuncu , üç yıl önce televizyonda "Bunlar oyuncu falan değil, oyunculuktan geçinen asalaklar", "Ahlaki değerleri yitirmiş bir tip", "Onursuz insan, yalancı, hasta herif" ve "Kadın hastası bir adam" diyerek kendisine hakaret eden meslektaşı 'dan şikayetçi olmuştu. Ali Erkazan'a, hakaret suçundan 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Hakan Meriçliler, ceza davası sürerken Ali Erkazan'a ayrıca İstanbul 'nde 50 bin liralık açmıştı. Hakan Meriçliler'in, kendisine "Ahlaki değerlerini yitirmiş, onursuz insan" diye hakaret eden Ali Erkazan'a açtığı dava sonuçlandı.

ALİ OKTAY ALİ OKTAY Günaydın
Giriş Tarihi: 30.1.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 09:31 ABONE OL
Hakan Meriçliler'e Kadın düşkünü adam diyerek hakaretlerde bulunan oyuncu Ali Erkazan'ın cezası belli oldu!

Oyuncu , üç yıl önce televizyonda "Bunlar oyuncu falan değil, oyunculuktan geçinen asalaklar", "Ahlaki değerleri yitirmiş bir tip", "Onursuz insan, yalancı, hasta herif" ve "Kadın hastası bir adam" diyerek kendisine hakaret eden meslektaşı 'dan şikayetçi olmuştu. Erkazan'a, hakaret suçundan 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Meriçliler, ceza davası sürerken Erkazan'a ayrıca İstanbul 'nde 50 bin liralık açmıştı. Meriçliler'in avukatı dilekçesinde, "Müvekkilim kamuya mal olmuş biridir. Davalının kusurunun ağırlığı itibarıyla yaşadığı derin üzüntü de dikkate alınarak 50 bin lira manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz" demişti.

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Hakan Meriçliler'e "Kadın düşkünü adam" diyerek hakaretlerde bulunan oyuncu Ali Erkazan'ın cezası belli oldu!
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