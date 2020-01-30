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İki eltinin tatlı rekabeti başlıyor

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
İki eltinin tatlı rekabeti başlıyor
Başrollerini Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı 'Eltilerin Savaşı', yarın vizyona giriyor. İki elti arasındaki tatlı rekabetin, eğlenceli replikler ve şarkılarla beyazperdeye yansıtıldığı filmde, sosyal medyanın hayatımıza kattığı renkler de kahkaha dolu bir senaryoyla izleyiciye aktarılıyor. Sosyal medyayı hayatında sıkça kullanan, gösterişi çok seven 'Sultan' ile tek hayali huzurlu bir yuva kurmak olan eltisi 'Gizem'in yaşadıkları, seyirciye eğlence yüklü anlar yaşatacak.
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İki eltinin tatlı rekabeti başlıyor
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