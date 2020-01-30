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Miras kavgasında ikinci perde: ’in malları satılıp paylaşılacak

, veraset belgesini alır almaz harekete geçti. Korel; babası ’e ait , ve Bozcaada’daki gayrimenkullerin satılıp kendi payının verilmesi için dava açtı

ALİ OKTAY ALİ OKTAY Günaydın
Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Miras kavgasında ikinci perde: Tanju Korel’in malları satılıp paylaşılacak

Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın kızı Zeynep Korel, geçen hafta avukatı Esennur Ezgi aracılığıyla veraset belgesi almak için mahkemeye başvurmuştu. Talep doğrultusunda mahkeme, Tanju Korel'in mirasını 8'e bölmüş, 2 payını Hülya Darcan'a, geriye kalan 3'er payını da Zeynep Korel ile kız kardeşi Bergüzar Korel'e bölüştürmüştü.



Avukat Esennur Ezgi, bu belge sonrası geçtiğimiz günlerde Zeynep Korel'in payına düşeni almak için izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davası açtı. Avukat, dilekçesinde şunları belirtti: "Tanju Korel'den yasal mirasçılarına intikal eden Beşiktaş Ortaköy'deki ikinci kat, İzmir Karaburun ilçesi İskele Mahallesi'ndeki taşınmaz ve Çanakkale Bozcaada İlçesi Alaybey Mahallesi'ndeki taşınmazlar üzerinde müvekkilim ve davalılar arasında iştirak halinde mülkiyet söz konusudur. Davalılar, gayrimenkulün satışına da yanaşmamaktadır. İstanbul, İzmir ve Çanakkale'deki taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep ediyoruz."

'BİZ DE MALLARIN PAYLAŞILMASINI İSTİYORUZ'
Kızı Zeynep Korel'in açtığı davaya cevap veren Hülya Darcan'ın avukatı İsmail Filiz şunları söyledi:
"Zeynep Korel, bugüne kadar ortaklığın giderilmesiyle ilgili tarafımıza herhangi bir talepte bulunmadı. Mirasla ilgili haklarının verilmediğine dair basına açıklama yaptı. Hülya Darcan, bugüne kadar anne olarak kızı zarar görmesin diye sessiz kalmayı tercih etmiştir. Biz de malların satışının yapılıp taraflar arasında paylaşılmasını istiyoruz."

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Miras kavgasında ikinci perde: Tanju Korel’in malları satılıp paylaşılacak
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