Sahnede sinkaflı cümleler kullanan İrem Derici'ye… Şarkıcı İrem Derici sosyal medyada büyük tepki gördü

Kocaeli'nin kayak merkezi Karatepe'de düzenlenen festivalde sahne alan İrem Derici'nin söylediği sözler tepki çekti. Görüntüler sonrası açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, organizasyonlarında Derici'ye yer vermeme kararı aldığını bildirdi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin 18 Ocak akşamı ortaklaşa düzenlediği KarFest'te sahne alan İrem Derici, sahnede söylediği sözler nedeniyle sosyal medyada büyük tepki gördü. Sahnede "Kalbimin tek sahibine" şarkısını seslendirdiği sırada şarkının meleklerle ilgili bölümünde sinkaflı kelimeler kullanan Derici'nin görüntüleri sosyal medyada yayılınca yoğun eleştiri aldı. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından birçok sayfa Derici'yi eleştirirken konuyla ilgili Kocaeli Büyüşehir Belediyesi de açıklama yaptı.

Ünlü pop şarkıcısı İrem Derici'den sahnede skandal küfür!