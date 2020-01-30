Sıla’nın eşi Hazer Amani ilk kez konuştu! Sıla hamile mi?

Şarkıcı Sıla ile evlenen şef Hazer Amani, bir mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlarken bebek bekledikleri yönündeki haberleri yalanladı. Ünlü şef Hazer Amani, Ocak ayının ikinci haftasında bir süredir aşk yaşadığı ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile nikah masasına oturdu. Önceki gün bir mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Amani, Sıla'nın hamile olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

BEBEK HABERLERİ HAKKINDA KONUŞTU

Sıla ile tatilden döndükten sonra Bebek'teki mekanında görüntülenen Hazer Amani, kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi. Sıla ile balayına gitmediğini, sadece arkadaşları ile beraber tatil planı yaptıklarını söyleyen Amani, Sıla'nın hamilelik iddialarına da açıklık getirdi. Sıla'nın evde güzel yemekler yaptığını anlatan şef, "Bebek haberleri yalan. Ama Allah büyük. Şimdilik öyle bir şey yok" dedi.