Haberler > Günaydın Haberleri > Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 31 Ocak 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük 31 Ocak 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji denildiğinde akıllara ilk ve tek isim Zeynep Turan ile 31 Ocak 2020 Cuma için günlük yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının 'Twitburc' olarak da tanımış olduğu Zeynep Turan, hafta sonu gelirken de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün diyor? İşte, Astroloji ile 31 Ocak 2020 Cuma için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 31.1.2020 00:42 ABONE OL
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 31 Ocak 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 31 Ocak 2020 Cuma günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 31 Ocak 2020 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "29 gün sürecek Şubat geliyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 OCAK 2020 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Yeraltı gezegeni Plüton'un genişleten gezegen Jüpiter'le iletişimi dünyada birçok üssü gündeme getirecek. Bu döngüde özellikle 1954 yılında kurulan İncirlik Üssü konuşulabilir. Ayrıca toprak ve hava elementine teslim olan gökyüzü, teknoloji devlerinin birleşmelerini tartışmaya açabilir.

Koç: Üzerine düşündüğün kararlar hakkında olumlu geri dönüşler alabilirsin. Hayatının değişmesini istediğin bugünde, hayallerin için harekete geçebilirsin. Evliysen, müjdeli haberler ailecek sevinmenizi sağlayacak.

Boğa: Bugün 17.08'den yarın 02.27'ye kadar Ay Boşlukta hareket edecek. Sabır kelimesini kafanda büyütmemenin faydalarını bugün görüyorsun. Bugün küs kaldığın bir arkadaşından özür ya da barış teklifi alabilirsin.

İkizler: İnsanların senin hakkında olur olmaz konuştuklarını duyabilirsin. Öfke yerine sakinliğini korumak ayrı bir olgunluk gösterisi olacak. Kendi işini kurmak isteyen bir İkizler burcuysan önüne çıkabilecek aksiliklerin motivasyonunu düşürmesine izin vermemelisin.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 31 Ocak 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN