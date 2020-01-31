Duruşmaya gİtmeden boşandılar

BUGÜN NELER OLDU

Sanatçı Zerrin Özer, evlendikten üç gün sonra, eşi Murat Akıncı hakkında çıkan dolandırıcılık iddiaları nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Özer, kanun gereği bir yıllık süre dolmadığı için çekişmeli boşanma davası açtı. Önceki gün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davaya taraflar katılmadı, onları avukatları temsil etti. Yayın yasağı ve gizlilik kararı bulunan davada Özer'in avukatı, çiftin boşanmalarına karar verilmesini istedi. Tanıkların dinlendiği duruşmada mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi. Özer ve Akıncı, tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadı.