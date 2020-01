Eurovision sonrası kaçıp kayboldum

Ünlü şarkıcı Hadise, Cosmopolitan'a konuştu. İşte o açıklamalar:

* Motivasyonumun sırrı çok basit. Sadece işime odaklanıyorum. Hayatımın bazı dönemlerinde elimde olmadan gelişen, kontrol edemediğim olaylarla karşılaşabiliyorum. Önüne geçemiyorum bazen, hakkımda çoğu zaman aslını yansıtmayan pek çok şey yazılıyor. Ciddiye alıyor muyum? Hayır. Zamanla önemsememeyi öğrendim. Çünkü hayatımın en zor dönemlerinde kendimi her daim üreterek iyileştirdim. Bazen içim kıpır kıpır oluyor ve daha fazla üretmek istiyorum. Bu aralar tam da böyle bir dönemdeyim.







* Şansa çok inandığımı söyleyemem. Galiba biraz kaderciyim. Hayat yolculuğumuzun biz doğmadan belirlendiğine inanıyorum.

* Beslenme programımın olazsa olmazı hurma. Badem, fıstık, ceviz ve muz da olmazsa olmazlarım. Spor yapmayı seviyorum. Her gün 10 kilometre yürürüm.

* En güçlü yanım susabilme erdemim. Bu yüzden kendimi takdir ediyorum. Annem bana "Bırak konuşsunlar, sen hep sus. Başın hep dik olsun kızım" der.



EŞİM SANATÇI OLMASIN

* 22 yaşındayken Eurovision döneminde yaşadıklarımı kimse bilmez. Bir kitap çıkarırsam kesinlikle o süreci anlatacağım. Omuzlarıma büyük bir sorumluluk yüklendi ve ben bu yükü taşımakta zorlandım. Öyle ki; acısı iki yıl sonra çıktı. Tek başıma İtalya'ya tatile gidip telefonumu kapattım. Sadece anneme iyi olduğumu bildirmek için mesaj attım. Hırpalandım ama başardım. Anladım ki, her şey kendi elimizde.

* Bir insanın nasıl oturduğu, kalktığı, selamlaştığı, kendini tanıttığı bile kendisi hakkında bir sürü şey söyler, ilk bunlara dikkat ederim. Benimle aynı işi yapan birini hayatımda istemem. Başka dalda tanınan biriyse sıcak bakabilirim.



