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Güzel şarkıcı ’e sürpriz parti! Elveda bekarlık

9 Şubat’ta Kenan Koçak ile evlenecek olan için arkadaşları Nişantaşı Lüz’de bekarlığa veda partisi düzenledi. Başına duvak takıp sahneye çıkan Özbey, “Kenan’ın ablası ve arkadaşlarım bana sürpriz yapmış” dedi. Ünlü şarkıcı, “Kenan Bey’in bekarlığa veda yapmasına izin verir misiniz?” sorusuna “Evleniyoruz diye kısıtlamaya gerek yok” yanıtını verdi.

Giriş Tarihi: 31.1.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 11:00 ABONE OL
Güzel şarkıcı Merve Özbey’e sürpriz parti! Elveda bekarlık

9 Şubat'ta nişanlısı Kenan Koçak ile nikah masasına oturacak olan ünlü şarkıcı , önceki akşam arkadaşlarının düzenlediği sürpriz bekarlığa veda partisinde eğlendi. Nişantaşı'nda bulunan Lüz adlı mekanda gerçekleşen gecenin sonunda gazetecilerle sohbet eden Özbey, "Aslında bir şey yapmak niyetinde değildik. Ama Kenan'ın ablası ve arkadaşlarım böyle bir sürpriz yaptı. Çok güzel bir geceydi" dedi.

'İSTEDİĞİNİ YAPABİLİR, EVLENİYORUZ DİYE KENAN'I KISITLAMAM'
Merve Özbey, gazetecilerin, "Kenan Bey de bekarlığa veda partisi yapacak mı, ona izin verdiniz mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

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Güzel şarkıcı Merve Özbey’e sürpriz parti! Elveda bekarlık
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