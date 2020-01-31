Hadise’den Cosmopolitan dergisine çarpıcı açıklamalar! ‘Sanatçı sevgili istemem’

Hadise, Eurovision dönemi ile ilgili konuştu: Yarışma sürecinde ve sonrasında insanların ne kadar acımasız olabileceğini gördüm. Omuzlarıma büyük bir sorumluluk yüklendi ve ben bu yükü taşımakta zorlandım. Öyle ki, acısı iki yıl sonra çıktı.

ÜNLÜ ŞARKICI HADİSE, COSMOPOLİTAN'A KONUŞTU. İŞTE O AÇIKLAMALAR:

* Motivasyonumun sırrı çok basit. Sadece işime odaklanıyorum. Hayatımın bazı dönemlerinde elimde olmadan gelişen, kontrol edemediğim olaylarla karşılaşabiliyorum. Önüne geçemiyorum bazen, hakkımda çoğu zaman aslını yansıtmayan pek çok şey yazılıyor. Ciddiye alıyor muyum? Hayır. Zamanla önemsememeyi öğrendim. Çünkü hayatımın en zor dönemlerinde kendimi her daim üreterek iyileştirdim. Bazen içim kıpır kıpır oluyor ve daha fazla üretmek istiyorum. Bu aralar tam da böyle bir dönemdeyim.