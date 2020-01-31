Haberler > Günaydın Haberleri > Hadise’den Cosmopolitan dergisine çarpıcı açıklamalar! ‘Sanatçı sevgili istemem’

’den Cosmopolitan dergisine çarpıcı açıklamalar! ‘Sanatçı sevgili istemem’

Şarkıcı , Cosmopolitan dergisine konuştu. Özel hayatıyla ilgili açıklamalar yapan ünlü şarkıcı, bir erkekte aradığı özellikleri sıraladı: “Nasıl oturduğu, kalktığı, selamlaştığı ve kendini tanıttığına dikkat ederim. Benimle aynı işi yapan birini hayatımda istemem. Başka dalda tanınan biriyse sıcak bakabilirim.” Sporu çok sevdiğini de söyleyen Hadise, “Günde 10 km yürüyorum” dedi. HADİSE, 2009 yılındaki Eurovision serüvenini ise şöyle anlattı: “22 yaşındayken Eurovision döneminde yaşadıklarımı kimse bilmez. Bir kitap yazarsam kesinlikle o süreci anlatacağım. Omuzlarıma büyük bir sorumluluk yüklendi ve bu yükü taşımakta zorlandım. Acısı iki yıl sonra çıktı. O dönem tek başıma İtalya’ya gidip telefonumu kapatıyordum. Hırpalandım ama başardım.”

Giriş Tarihi: 31.1.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 11:09 ABONE OL
Hadise’den Cosmopolitan dergisine çarpıcı açıklamalar! ‘Sanatçı sevgili istemem’

, Eurovision dönemi ile ilgili konuştu: Yarışma sürecinde ve sonrasında insanların ne kadar acımasız olabileceğini gördüm. Omuzlarıma büyük bir sorumluluk yüklendi ve ben bu yükü taşımakta zorlandım. Öyle ki, acısı iki yıl sonra çıktı.

ÜNLÜ ŞARKICI HADİSE, COSMOPOLİTAN'A KONUŞTU. İŞTE O AÇIKLAMALAR:
* Motivasyonumun sırrı çok basit. Sadece işime odaklanıyorum. Hayatımın bazı dönemlerinde elimde olmadan gelişen, kontrol edemediğim olaylarla karşılaşabiliyorum. Önüne geçemiyorum bazen, hakkımda çoğu zaman aslını yansıtmayan pek çok şey yazılıyor. Ciddiye alıyor muyum? Hayır. Zamanla önemsememeyi öğrendim. Çünkü hayatımın en zor dönemlerinde kendimi her daim üreterek iyileştirdim. Bazen içim kıpır kıpır oluyor ve daha fazla üretmek istiyorum. Bu aralar tam da böyle bir dönemdeyim.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hadise’den Cosmopolitan dergisine çarpıcı açıklamalar! ‘Sanatçı sevgili istemem’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN