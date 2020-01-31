Merve Özbey’e dostlarından bekarlığa veda partısi

BUGÜN NELER OLDU

9 Şubat'ta nişanlısı Kenan Koçak ile nikah masasına oturacak olan ünlü şarkıcı Merve Özbey, önceki akşam arkadaşlarının düzenlediği sürpriz bekarlığa veda partisinde eğlendi. Nişantaşı'nda bulunan Lüz adlı mekanda gerçekleşen gecenin sonunda gazetecilerle sohbet eden Özbey, "Aslında bir şey yapmak niyetinde değildik. Ama Kenan'ın ablası ve arkadaşlarım böyle bir sürpriz yaptı. Çok güzel bir geceydi" dedi.MERVE Özbey, gazetecilerin, "Kenan Bey de bekarlığa veda partisi yapacak mı, ona izin verdiniz mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Öyle şey olur mu? Tabii ki izin veriyorum. Herkes istediği şeyi yapabilir. Evleniyoruz diye bir şeyleri kısıtlamaya gerek yok. Ben gönlümü birleştirdiğim, sevdiğim birisiyle bir hayat yoluna çıkıyorum."