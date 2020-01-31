O adam yüzünden spikerliği bırakıp şarkıcı oldum

Son dönemde Ozan Doğulu ile yaptığı şarkılarla büyük beğeni toplayan Hera, katıldığı bir programda, "Ahlaksız bir teklif aldın mı?" sorusuna verdiği yanıtla başından geçen bir mobbing olayını anlattı.



Spor spikerliği yaptığı dönemde çalıştığı kanalın üst düzey yöneticilerinden birinden aldığı yemek teklifini ve gelen çiçekleri kabul etmediğini anlatan Hera, bu olaydan sonra sunduğu spor bülteninin kesildiğini söyledi.



Sunuculuğunu Melis Güvenç'in yaptığı izleMelis'in programına katılan Hera, yaşadığı olayı "Yöneticim bana hayranmış. Gönderdiği çiçekleri kabul etmedim, sunduğum spor bültenim kesildi. Bunun sadece filmlerde olacağını sanırdım. 'Bir süre daha bültenin olmayacak' dediklerinde neden olduğunu anladım. Meğerse o adam bültenimi kesmiş. Bunun üzerine ben de gittim istifa ettim" şeklinde anlattı.

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