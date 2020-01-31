Tuba Büyüküstün Rise of Empires: Ottoman ile büyüledi! Tuba Büyüküstün güzelliği ile göz doldurdu!

Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır ve Damla Sönmez'in yer aldığı Rise of Empires: Ottoman sosyal medyaya damga vurdu. Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken güzel isim Tuba Büyüküstün yeni projesi Rise of Empires: Ottoman ile ekranlara oldukça iddialı döndü. Uzun süredir izleyiciden uzak olan Tuba Büyüküstün'ün dönüş için seçtiği yapım Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman altı bölümden oluşuyor. Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alıyor. Dizideki ana karakterlerden Mara Hatun'u canlandıran Tuba Büyüküstün'ün dizideki cesur sahneleri ile sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte oyunculuğu ve güzelliğiyle izleyiciyi büyüleyen Tuba Büyüküstün'ün Rise of Empires: Ottoman dizisinden dikkat çeken görüntüleri...