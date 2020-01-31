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ile büyüledi! Tuba Büyüküstün güzelliği ile göz doldurdu!

Başrollerinde , Cem Yiğit Üzümoğlu, , , Osman Sonant, , ve 'in yer aldığı sosyal medyaya damga vurdu. Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken güzel isim Tuba Büyüküstün yeni projesi Rise of Empires: Ottoman ile ekranlara oldukça iddialı döndü. Uzun süredir izleyiciden uzak olan Tuba Büyüküstün'ün dönüş için seçtiği yapım Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman altı bölümden oluşuyor. Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan 'in yükselişini ve 'un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alıyor. Dizideki ana karakterlerden Mara Hatun'u canlandıran Tuba Büyüküstün'ün dizideki cesur sahneleri ile sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte oyunculuğu ve güzelliğiyle izleyiciyi büyüleyen Tuba Büyüküstün'ün Rise of Empires: Ottoman dizisinden dikkat çeken görüntüleri...

Giriş Tarihi: 31.1.2020 11:50 ABONE OL
Tuba Büyüküstün Rise of Empires: Ottoman ile büyüledi! Tuba Büyüküstün güzelliği ile göz doldurdu!

Başrollerinde , Cem Yiğit Üzümoğlu, , , Osman Sonant, , ve 'in yer aldığı sosyal medyaya damga vurdu.

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Tuba Büyüküstün Rise of Empires: Ottoman ile büyüledi! Tuba Büyüküstün güzelliği ile göz doldurdu!
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