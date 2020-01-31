Üniversiteliler onu seçti

BUGÜN NELER OLDU

Bınlerce üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen kış aylarının en büyük etkinliği Yapı Kredi Play Whitefest 2020 için geri sayım başladı. Festival kapsamında ünlü sanatçı Berkay, Uludağ'da müzik, eğlence ve kar tutkunu gençlerle bir araya gelecek. Geçtiğimiz sene rekor katılımcı sayısına ulaşan festival, yerli-yabancı en gözde sanatçı ve DJ performanslarını ağırlayacak. Yapılan anketlerde öğrencilerin sahnede görmeyi en çok istediği isim seçilen Berkay, Whitefest 2020 kapsamında 3-6-9 Şubat tarihlerinde Uludağ'da sahneye çıkacak. Yapı Kredi Play Whitefest 2020, birbirinden güzel konserler ve aktivitelerle eğlenceyi zirveye taşıyacak.