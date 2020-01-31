Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 1 Şubat 2020 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 1 Şubat 2020 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 1 Şubat 2020 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Şubat'ın Ay hali" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem; Ay düğümleri hem karşıtlık yapıyor hem de geri gidiyor. Çöllere kurulacak yeni şehirler konuşulmaya başlanırken, Bahreyn, Dubai gibi şehirlerde tuhaf olaylar gündeme gelebilir. Ay düğümleriyle aynı burcu paylaşan gezegenler ise topraklarımızın altında tarihin akışını değiştirecek bulguların çıkabileceğini de işaret ediyor.

Koç: Gelirini arttırmak adına son günlerdeki çabaların bugün bir sonuç verebilir. Bazı konularda ketum davranman, yanlış anlaşılabilir. Sevdiğin insanlar senin her konuda açık sözlü biri olduğunu çok iyi biliyor, unutma!

Boğa: Çevrendeki insanların bazı konularda dikkatsiz davrandığını fark edip, onlara yol gösterebilirsin. Ailen ile bugün oldukça yardım ediyorsun.

İkizler: Önemli kararlar alırken bugün acele etmemen gerekebilir. Kendi işini kurmak isteyen bir İkizler burcuysan, ortağınla bir konu hakkında fikir ayrılığınız olabilir.