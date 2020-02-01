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Biz de böyle görümce isteriz

Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
Biz de böyle görümce isteriz
Popçu Merve Özbey, 9 Şubat'ta Kenan Koçak ile nikah masasına oturacak. Nikah hazırlıkları devam ederken, Kenan Koçak'ın ablası, Özbey'e Meftun adlı mekanda sürpriz bekarlığa veda partisi düzenledi. Görümce; müstakbel gelinlerinin en yakın arkadaşlarını da mekanda bir araya getirdi. Bu sürpriz karşısında çok sevinen Özbey, "Aslında böyle bir niyetim yoktu ama çok güzel bir gece oldu" dedi. Gece boyunca Özbey'le görümcesinin arasından su sızmaması ünlü popçunun arkadaşları arasında "Biz de böyle bir görümce isteriz" esprilerine neden oldu.
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Biz de böyle görümce isteriz
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