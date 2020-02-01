Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan çok konuşulacak açıklama! Oyuncu Deren Talu: Türkan Şoray kanunlarım var...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin de en az onun kadar popüler. Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Defne Samyeli'nin kızları güzellikleriyle tüm dikkatleri üzerilerine çekmeyi başardı. Magazin haberlerinde boy göstermeye başlayan Deren Talu ve Derin Talu sosyal medyanında ilgisini çok fazla çekiyor. Defne Samyeli'nin oyuncu olan büyük kızı Deren Talu, konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Deren Talu, rol aldığı filmde öpüştüğünü ancak sevişme sahnelerine karşı olduğunu söyledi. Samimi açıklamalar yapan 23 yaşındaki Deren Talu, hakkında çıkan estetikli söylentilerine de aynıt verdi. İşte Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun iddialı açıklamaları...
Giriş Tarihi: 1.2.2020 13:22Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 13:23ABONE OL
Defne Samyeli'nin Mimar Eren Talu'dan olan büyük kızı Deren Talu, katıldığı YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu. Oyunculuk eğitimi alan Deren 23 yaşındaki Deren Talu, "Türkan Şoray kanunlarım var..." sözleriyle herkesi şaşırttı.