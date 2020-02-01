Enginlere sığmaz taşarız!

YUNAN vekilin hareketine tepki gösteren isimlerden Alişan, "Sen o bayrağa kurban ol! Bu adam ve ülkesi, Türkiye Cumhuriyeti'nden özür dilemeli" dedi. Sinan Akçıl, faşist vekil için "Umarım bir gün karşıma çıkarsın y..şak" yorumunu yaptı. Şenol İpek ve Tanju Çolak ise Yunanistan Başkonsolosluğu'na giderek Türk bayrağı açıp eylem yaptı.Oyuncu Seren Fosforoğlu, Türk bayraklı bir fotoğrafını paylaşıp "Biz şerefli bir milletiz, şerefsizler düşünsün" dedi.Boksör Avni Yıldırım, sosyal medyada ay yıldızlı bayrağımızı paylaşarak yapılan saygısızlığı kınadı. Sibel Can ise Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyene!" sözünü paylaşıp tepkisini dile getirdi.Ebru Gündeş, anlamlı bir paylaşım yaptı: "Atatürk'ün geçeceği yerde Yunan bayrağı seriliydi. Karşılayıcılar, Konstantin'in yere serilen Türk bayrağını çiğneyerek içeri girdiğini anlattı. Atatürk, 'Bayrak bir milletin onurudur. Ben bu hatayı tekrarlamam' deyip yerdeki bayrağı kaldırttı."Serkan Kaya, Türk bayrağına hitaben şunları yazdı: "Ey asaletini sevdiğim! Seni kıskananlar olabilir, aldırış etme. Çünkü senin için canını vermeye hazır milyonlarca sevenin var, askerlerin var."Şarkıcı Merve Özbey, sosyal medyada ay yıldızlı bayrağımızı paylaşıp "Anlı şanlı Türk bayrağımız" notunu düştü.

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