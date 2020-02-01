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Rezil Yunan vekile karşı tüm Türkiye bayrak açtı! Ünlü isimler sosyal medyayı ay yıldızlı bayrağımızla donattı...
Rezil Yunan vekile karşı tüm Türkiye bayrak açtı! Ünlü isimler sosyal medyayı ay yıldızlı bayrağımızla donattı...
Rezil Yunan vekile tüm Türkiye bayrak açtı! Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtmasına sanat dünyası büyük tepki gösterdi. Ünlü isimler, sosyal medyayı ay yıldızlı bayrağımızla donatıp o vekilin saygısızlığını kınadı.
Giriş Tarihi: 1.2.2020 11:27Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 11:37ABONE OL
'ÖZÜR DİLEMELİLER' Yunan vekilin hareketine tepki gösteren isimlerden alişan, "sen o bayrağa kurban ol! bu adam ve ülkesi, türkiye Cumhuriyeti'nden özür dilemeli" dedi.