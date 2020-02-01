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Rezil Yunan vekile karşı tüm bayrak açtı! Ünlü isimler ay yıldızlı bayrağımızla donattı...

Rezil Yunan vekile tüm bayrak açtı! Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtmasına sanat dünyası büyük tepki gösterdi. Ünlü isimler, ay yıldızlı bayrağımızla donatıp o vekilin saygısızlığını kınadı.

Giriş Tarihi: 1.2.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 11:37 ABONE OL
Rezil Yunan vekile karşı tüm Türkiye bayrak açtı! Ünlü isimler sosyal medyayı ay yıldızlı bayrağımızla donattı...

'ÖZÜR DİLEMELİLER'
Yunan vekilin hareketine tepki gösteren isimlerden alişan, "sen o bayrağa kurban ol! bu adam ve ülkesi, Cumhuriyeti'nden özür dilemeli" dedi.

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Rezil Yunan vekile karşı tüm Türkiye bayrak açtı! Ünlü isimler sosyal medyayı ay yıldızlı bayrağımızla donattı...
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