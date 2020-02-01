Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 2 Şubat 2020 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 2 Şubat 2020 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Aşkın Bitme Nedenleri" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 ŞUBAT 2020 PAZAR - ASTROLOJİ

Astrogündem; Venüs-Plüton iletişimi oyun içinde oyun döner dedirtecek! Son zamanlarda dünyaya mal olmuş liderlerin ilişki skandalları gündeme gelirken, dünya magazin diye çalkalanırken, Gök kubbe orta doğunun büyük kararlara imza atılabileceğini işaret ediyor.

Koç: Bugün kişisel görünümünle de ilgilenebilirsin. Alışverişte akşam saatlerinde daha güzel seçimler yapabilirsin. Harcama yaparken kontrollü olmaya özen göstermek senin için en mantıklı hamle olacak.

Boğa: Yaşantındaki insanları yönlendirme ve onlara yol gösterme isteği günün ilk dakikalarından itibaren ağır basabilir. İlişkisini yeni sonlandırmış bir Boğa burcuysan, üzüntülerini ve hayal kırıklıklarını bir kenara bırakıyorsun.

İkizler: Geçmişte kalmış konular bugün tekrardan gündeme gelebilir. Özellikle ailenin geçmişine dair bir konu daha fazla fikir sahibi olabilirsin. İlişkisinde sorunlar yaşayan bir İkizler burcuysan, sevdiğin kişi ile aranızdaki sorunları çözmek için belli uğraşlara girebilirsin.