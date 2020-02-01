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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile yorumları 2 Şubat 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji denildiğinde hiç şüphesiz akıllara gelen tek isim Zeynep Turan ile 2 Şubat 2020 Pazar için yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının 'Twitburc' olarak da tanımış olduğu Zeynep Turan, haftanın son gününde de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün diyor? İşte, Astroloji ile 2 Şubat 2020 Pazar için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 2.2.2020 01:18 ABONE OL
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 2 Şubat 2020 Pazar günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 2 Şubat 2020 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Aşkın Bitme Nedenleri" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 ŞUBAT 2020 PAZAR - ASTROLOJİ

Astrogündem; Venüs-Plüton iletişimi oyun içinde oyun döner dedirtecek! Son zamanlarda dünyaya mal olmuş liderlerin ilişki skandalları gündeme gelirken, dünya magazin diye çalkalanırken, Gök kubbe orta doğunun büyük kararlara imza atılabileceğini işaret ediyor.

Koç: Bugün kişisel görünümünle de ilgilenebilirsin. Alışverişte akşam saatlerinde daha güzel seçimler yapabilirsin. Harcama yaparken kontrollü olmaya özen göstermek senin için en mantıklı hamle olacak.

Boğa: Yaşantındaki insanları yönlendirme ve onlara yol gösterme isteği günün ilk dakikalarından itibaren ağır basabilir. İlişkisini yeni sonlandırmış bir Boğa burcuysan, üzüntülerini ve hayal kırıklıklarını bir kenara bırakıyorsun.

İkizler: Geçmişte kalmış konular bugün tekrardan gündeme gelebilir. Özellikle ailenin geçmişine dair bir konu daha fazla fikir sahibi olabilirsin. İlişkisinde sorunlar yaşayan bir İkizler burcuysan, sevdiğin kişi ile aranızdaki sorunları çözmek için belli uğraşlara girebilirsin.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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