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Son Dakika Haberi: ve sevgilisi Can Koçkan’a ait fotoğraflar ve videolar internete sızdırıldı! Aslı Bekiroğlu’dan açıklama geldi!

Ünlü oyuncu ve sevgilisi Can Koçkan’a ait olduğu söylenen özel görüntüler internete sızdırıldı. Oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun telefonunda kullandığı iCloud hesabının hacklendiği iddia edildi. Oyuncunun müstehcen fotoğrafları ve videoları internete sızdırıldı. Kısa sürede Twitter'da en çok konuşulanlar listesine giren Aslı Bekiroğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu sevgilisi Can Koçkan ile özel görüntülerinin internete sızmasıyla ilgili bakın ne dedi! İşte Bekiroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklaması…

Giriş Tarihi: 2.2.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 11:45 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan’a ait fotoğraflar ve videolar internete sızdırıldı! Aslı Bekiroğlu’dan açıklama geldi!

Oyuncu 'na ait olduğu iddia edilen müstehcen fotoğraflar ve videolar sosyal medyada gündem oldu. Magazin dünyasında bomba etkisi yaratan olayın ardından Aslı Bekiroğlu'ndan açıklama geldi.

MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Sosyal medya platformunda çektiği videolarla adını duyuran ve sonrasında Jet Sosyete ve Benim Tatlı Yalanım gibi dizilerde rol alan oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan'a ait olduğu iddia edilen görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Bekiroğlu Instagram hesabından hikaye paylaşarak 'müstehcen video ve fotoğraflar' hakkında açıklamada bulundu.

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Son Dakika Haberi: Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan’a ait fotoğraflar ve videolar internete sızdırıldı! Aslı Bekiroğlu’dan açıklama geldi!
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