Haberler > Günaydın Haberleri > Demet Özdemir ile Can Yaman’ın aşkı geçen yıla damga vurmuştu! Demet Özdemir’in yeni aşkı Yaman Taciroğlu!

ile ’ın aşkı geçen yıla damga vurmuştu! Demet Özdemir’in !

Güzel oyuncu , gönlünü sürpriz bir isme kaptırdı. Geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu 'la yaşayan Demet Özdemir, iddiaya göre kalbini sosyetik iş adamı 'na kaptırdı. Ünlü oyuncunun eski ve yeni sevgililerinin adı ile soyadının aynı olması "Yaman aşık Demet" esprisi yaptırdı. Aşkın ortaya çıkmaması için çabalayan Demet Özdemir ile Yaman Taciroğlu, birbirlerini sosyal medyada da takipten çekiniyor. Çiçeği burnunda aşıklar, konuşulanlara göre de ilişkinin açığa çıkmaması için daha çok kalabalık arkadaş grubunun olduğu ortamlarda buluşuyor. Yaman Taciroğlu'nun adı geçtiğimiz yıllarda Serenay Sarıkaya ile aşk dedikodusuna karışmıştı.

Giriş Tarihi: 2.2.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 17:06 ABONE OL
Demet Özdemir ile Can Yaman’ın aşkı geçen yıla damga vurmuştu! Demet Özdemir’in yeni aşkı Yaman Taciroğlu!

, aşkı sosyetede buldu. Geçen yıl 'la yaşayan Özdemir, iddiaya göre kalbini sosyetik iş adamı 'na kaptırdı. Ünlü oyuncunun eski ve yeni sevgililerinin adı ile soyadının aynı olması "Yaman aşık Demet" esprisi yaptırdı.

GÖNLÜNÜ SÜRPRİZ BİR İSME KAPTIRDI

Takvim'in haberine göre; Geçen yıl rol arkadaşı Can Yaman ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Demet Özdemir, gönlünü sürpriz bir isme kaptırdı. Güzel oyuncunun bu kez kalbini çalan isim, ünlü modacı Nedret Taciroğlu'nun iş adamı oğlu Yaman Taciroğlu oldu. Yaman Taciroğlu'nun adı geçtiğimiz yıllarda Serenay Sarıkaya ile aşk dedikodusuna karışmıştı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Demet Özdemir ile Can Yaman’ın aşkı geçen yıla damga vurmuştu! Demet Özdemir’in yeni aşkı Yaman Taciroğlu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN