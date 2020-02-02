Emrah Erdoğan'ın canı neden sıkkın?

Emrah 2014'te şarkıcı Sibel Kirer ile nikah masasına oturmuş, aynı yıl oğulları Elyesa, 2017'de kızları Eleysa dünyaya gelmişti. Çift geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldı. Aynı evde kalmaya devam eden, birlikte tatile de giden Emrah-Sibel Erdoğan yakın çevrelerine "Anlaşmalı olarak boşanacağız. Bu durumu çocukların da rahat atlatmasını istiyoruz" dedi.

TAYFUN 'SURVİVOR'A GİDİYOR

Emrah ayrılık stresinin üstüne bir de 2013'ten beri görüşmediği 30 yaşındaki oğlu Tayfun Erdoğan'ın 'Survivor'a gideceği haberini aldı. Canı hayli sıkılan şarkıcının keyifsiz hali suratına da yansıdı.

Posta'nın haberine göre; Emrah önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Masada oturduğu 3 saat boyunca yüzü hiç gülmedi. Sürekli cep telefonuna baktı. Gelen mesajları okuyup cevapladı. Zaman zaman yüzü asıldı.

Haberciler çıkışta "Boşanma davanız ne zaman?" diye sordu. Emrah sonra konuşacağını söyledi. Ardından "Oğlunuz Tayfun'un 'Survivor'a gitmesine ne diyorsunuz?" sorusuyla karşılaştı. Sessiz kalmayı tercih etti.

Şarkıcı Sibel Erdoğan'ın sahnelere dönmek istediği konuşuluyor.