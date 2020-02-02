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hafızasını sildirdi

, “Ortalık yılan kaynıyor” diyerek hafızasını sildirdiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 2.2.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 12:58 ABONE OL
Lerzan Mutlu hafızasını sildirdi

Lerzan Mutlu, hafızasını sildirdi. Mutlu, "Hollywood ünlülerinin de yaptırdığı bir şey. Böyle bir teknik var. Şu an birinci seansıma girdim. Hayatıma giren bütün gereksizleri sildiriyorum. Ortalık yılan kaynıyor" dedi.

"YÜKSEK ZEKA"

Lerzan Mutlu, geçen günlerde zeka testi sonucunu sosyal medyadan paylaşmıştı. 133 puan aldığı zeka testini, "Hayatımda ilk kez arkadaşım sayesinde IQ testi yaptım. Sonucu paylaşmak istedim" notuyla yayınladı.

Öte yandan, Lerzan Mutlu, 'Kaç Kadeh Kırıldı' parçasını kliplendirdi. Sözleri Şakir Askan'a, müziği Burhan Bayar'a, aranjesi Caner Tepecik'e ait eserin, klip yönetmenliğini ise Erkan Nas üstlendi.

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Lerzan Mutlu hafızasını sildirdi
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