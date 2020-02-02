Müge Boz aşka geldi

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina ile neşeli anlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

35 yaşındaki oyuncu, Instagram'dan Erdeniz'le birbirlerine sarıldıkları bir kareyi paylaşarak şöyle dedi: "Caner'in ilişkimizin başlarından beri söylediği, en çok hoşuma giden şeylerden biri bu kelimeler sanırım, "Sevgi her şeydir" ara ara durup söyler... En kötü hissetiğin anda hatırlatır, "Her şey sevgiyle başlar" diye... Bu fotoğrafta yüksek dozda sevgi içerir. Siz de sevdiklerinize kocaman sarılmayı ihmal etmeyin." Müge Boz'un aşk pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı.