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aşka geldi

Geçtiğimiz yıl basketbolcu 'le dünyaevine giren ve kasım ayında anne olan , mutlu aile pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Güzel oyuncu, son olarak eşiyle verdiği aşk pozunu yayınladı.

Giriş Tarihi: 2.2.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 13:15 ABONE OL
Müge Boz aşka geldi

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina ile neşeli anlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

35 yaşındaki oyuncu, Instagram'dan Erdeniz'le birbirlerine sarıldıkları bir kareyi paylaşarak şöyle dedi: "Caner'in ilişkimizin başlarından beri söylediği, en çok hoşuma giden şeylerden biri bu kelimeler sanırım, "Sevgi her şeydir" ara ara durup söyler... En kötü hissetiğin anda hatırlatır, "Her şey sevgiyle başlar" diye... Bu fotoğrafta yüksek dozda sevgi içerir. Siz de sevdiklerinize kocaman sarılmayı ihmal etmeyin." Müge Boz'un aşk pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Müge Boz aşka geldi
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