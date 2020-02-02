‘Sanatçı kelimesi çok iddialı’

BUGÜN NELER OLDU

Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta Ahmet Özhan'ı ağırladı. Sanatçı kelimesinin iddialı bir söz olduğunu belirten Özhan, "O yüzden Türk müziği yorumcusu diyorum kendime" dedi. "Ben hem müzik, hem de sinemaya yeteceğimi düşünmedim, sinemayı kullanmak istemedim. Sinema benim için çok özeldir, eğer yeteri kadar emek veremeyeceksem olmak istemedim" diyerek neden daha çok film çekmediği sorusuna da açıklık getirdi. "Ömrüm, Ahmet Özhan'a benzetilmekle geçti" diyen sanatçı, "Beni lüks otellerde, mekanlarda olur zannediyorlar. Oysa benim gönül dostlarım var; akvaryumcu var, kahvehaneci var. Şaşırıyorlar oralarda olmama" diye konuştu.