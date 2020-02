Türk halkına kimse bir şey yutturamaz

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığım 'Fekeli', kalbime sığdıramayacağım kadar büyük güzellik yaşattı, sağ olsun halkımız teveccühte bulundu. Bilge bir kimlik, acılı bir adam.Bu diziye kadar uzun süre ekranlardan uzak kaldım. Allah sabır verdi, bekledim. Bütün şiirler yağmura yazılır, ancak bütün marifet buluttadır ya, aynen öyle oldu. Senarist, yönetmen ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Onların hepsi bulut, ben yağmur oldum.Tiyatroya gelecek olursak... 'Esaretin Bedeli'nden sonra sırada 'Amedeus' oyunu var, inşallah o da güzel olacak. Ben sadece sanat yönetmenliği yapacağım, bu işimizi de çok önemsiyoruz. Biz biraz tiyatronun sinemasal halini canlandırmaya çalışıyoruz, prodüksiyonlu işler yapıyoruz.25 yıldır tiyatro yapıyorum. Bir gün Kanlıca'da otururken annem geldi. Babamı kaybedeli 5 ay olmuştu, ben de o zaman karar verdim bu işleri yapmaya. Ana-oğul, iki kanayan yüreğin acısından doğdu Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu.Her sabah spor yapıyorum, hayallerimin peşinden koşarak formumu koruyorum.Hayatımdaki dönüm noktası Ünal Küpeli'nin 'Fırtınalar' dizisinde beni oynatması. Annem çok yüreklendirdi beni. Sonra bu mesleğin gerekçelerini yerine getirmek vazifem oldu. Çolpan İlhan, Sadri Alışık bunlar çok önemli insanlar. Her zaman ailemin değil, kendi gölgemi oluşturmaya çalıştım.Yalnız kalmayı çok seviyorum, beni gözyaşları besliyor. Kendimi hüzne isteyerek bırakan bir insanım, çekingen, dürüst ama yalnız bir adamın.Tekrar aile kurmayı çok isterim. Benim bir ailem vardı, yuvam vardı. Şimdi evime bakıyorum, benim için barınak. Evin kokusunu kadın verir eve. Sadri var ama 'Çaya kaç şeker istersin?' diyen yok evde. Öyle bir ailenin içinden geliyorum ben. Bir sıcak çorba meselesidir aslında.En büyük pişmanlığım, oyunculuğa başladığımı babam görmedi, duymadı ve hissetmedi. Kalbine dokunacak sanatsal bir iş bırakamadım ona.Sadri Alışık Çolpan İlhan Müzesi'ni hayata geçireceğim. Kısmet olursa Sadri Alışık filmi de yapacağız, Çolpan'ın Sadri'sinin nasıl olduğunu anlatmaya çalışacağız.Rap türünde yaptığım 'Göremedim Bir de Sen Bak', bir sosyal sorumluluk projesi. Tüm gelirini Kelebek Çocuklar Derneği'ne bağışladım. Rap camiası kendi arasında ikiye bölündü; kimi beğendi, kimi beğenmedi.Ebru Gündeş her zaman arkamda oldu, Demet Akalın'dan çok güzel destekler aldım.Belki bir caz albümü yaparım.Müzik hayatımda çok hayal kırıklığı yaşadım. İzmir'den İstanbul'a 11 sene önce geldim, birkaç isim bana engel oldu. İlk başıma geldiğinde çok ağladım ve üzüldüm ama cefa çekmeden sefa olmuyor.Güzel yemek yaparım, kendime ait karışımlarım ve yemeklerim var. Hepsini göz kararı yaparım, el alışkanlığı olmuş.Evliliğe ve çocuğa uzak bakardım ama şimdi öyle düşünmüyorum.Biz Türk halkından çok şey gördük, alkış aldık, onların sayesinde hayallerimizi yaşadık. Elleri var olsun. 18 yaşındaydım o zaman 'Taş Bebek' filmini çektik. Adım Taş Bebek kaldı.Biz işlere minibüsle giderdik. Biz cefasını çektik, şimdikiler sefasını sürüyor. Bir reklam filminde oynadım, karavan çektiler altıma. Kendimi Michael Jackson zannetim. İlk defa kaju yedim orada.Menajerlerim arka arkaya öldü. Menajerler 20 alıyorsa bana 5 verirmiş, çarpıldığım için çok gücüme gitti ve küstüm her şeye.Bana 'Sahneye çık' diyorlar ama arkamda çalan sazlar yok, benim çıktığım isimlerin hepsi vefat etti. Aynı patronlar yok, gazinolar yıkıldı.Sevdiğim sesler var. Sibel Can'ı ilk dans grubundan buldum. Fahrettin Aslan'a götürdüm, 14 yaşındaydı o zaman, ben de yalvardım, ağladım alalım diye. Bir gün Sibel mırıldanırken Muazzez Abacı dinlemiş ve beğenmiş, Öyle sahneye çıkmaya başladı. Ebru Gündeş'i de çok severim, çok iyidir.Best model yarışmalarında jüri oldum, Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'a oy vermiştim.Pera Müzikali, çok eğlenceli bir dönemin eğlence hayatını gözler önüne seriyor. Ben gençlerin arasında mutlu oluyorum, bana gençliğimi hatırlatıyor.Türk halkı çok vefalı; bir anlamda bilge, ancak cahil bırakılmış. Yoksul bırakılmış, birçok şeyin farkında. Türk halkına kimse bir şey yutturamaz, Çok seviyorum Türk halkını.Tarih filmlerinin çekilmesi lazım. Sonradan görme, kendisini artist zannedenlere söylüyorum. Ben en çok Kenan İmirzalıoğlu'nu beğeniyorum.Kültür, düşünce, entel hayatı en iyi belirleyen türkülerdir. Ben Anadolu'yu gezdiğim zaman türkü sözleri topladım binlerce.400 küsur filmde oynadım, Türk sineması çok güzeldi. Filmlerde kendimi kaybederdim, mevsimleri hatırlamazdım. O kadar sıkı çalışırdım,Programa sürpriz olarak katılan eşi Betül Cüreklibatır'ı gören usta oyuncu, göz yaşlarına hakim olamadı. Eşine övgüler yağdıran oyuncu, "Betül olmasaydı ben kolay kolay Cüneyt Arkın olmazdım, moral, yardımlaşma, evde huzur vardı hep" dedi.Evli kalmanın en büyük etkeni, Türk anasıdır. Bir ana dünyayı güzellikle doldurur. Kadın cinayetlerine bakıyorum, kadın ölürse bütün insanlık ölür.

