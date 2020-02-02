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Ünlü yıldız ile ’in davası! Amber Heard ile Johnny Depp’in ortaya çıktı!

Ünlü yıldız ile ünlü oyuncu ’in 2015 yılında başlayan evlilikleri 2017 yılında haberlerinin ardından olaylı bitmişti. Dünyaca ünlü oyuncu Amber Heard eski eşi Johnny Depp'i evliliklerinde şiddet uygulamakla suçlamış ve tazminata mahkum etmişti. Olaydan aylar sonra ise Johnny Depp, evlilikleri süresince asıl şiddete uğrayan tarafın kendisi olduğunu öne sürmüştü. Amber Heard ile Johnny Depp arasında sular durulmuyor. Dün Amerikan basınının yayınladığı ile tartışmaları yeniden alevlendirdi. İşte Amber Heard ile Johnny Depp arasında geçen konuşmaların ses kayıtları…

Giriş Tarihi: 2.2.2020 15:52 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 16:10 ABONE OL
Ünlü yıldız Amber Heard ile Johnny Depp’in şiddet davası! Amber Heard ile Johnny Depp’in ses kayıtları ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu eski eşi 'i evliliklerinde uygulamakla suçlamış ve tazminata mahkum etmişti. Olaydan aylar sonra ise Johnny Depp, evlilikleri süresince asıl şiddete uğrayan tarafın kendisi olduğunu öne sürmüştü. Dün Amerikan basınının yayınladığı ile tartışmaları yeniden alevlendirdi.

ŞİDDET GÖREN BENİM

Johnny Depp ile Amber Heard'ün 2015 yılında başlayan evlilikleri 2017 yılında şiddet haberlerinin ardından olaylı bitmişti. Heard, evliliklerinde Johnny Depp'ten sürekli olarak şiddet gördüğünü ifade etmiş, 7 milyon dolar tazminat karşılığında anlaşmasına varmıştı. Ancak 2017'deki boşanmanın ardından gerginlik sona ermemiş ve Depp, asıl şiddet görenin kendisi olduğunu, suçlamaları reddettiğini ve karşı dava açtığını söylemişti. "Bayan Heard tarafından bana Mayıs 2016'dan bu yana yöneltilen suçlamaları kesinlikle reddediyorum ve hayatımın geri kalanında da reddedeceğim" diyen Depp, eski eşinin mahkemeye gelirken yüzünde var olan morlukların da sahte olduğunu ileri sürmüştü.

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Ünlü yıldız Amber Heard ile Johnny Depp’in şiddet davası! Amber Heard ile Johnny Depp’in ses kayıtları ortaya çıktı!
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