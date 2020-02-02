Haberler > Günaydın Haberleri > Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 3 Şubat 2020 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile yorumları 3 Şubat 2020 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji konusunda milyonların aklına gelen ilk ve tek isim Zeynep Turan ile 3 Şubat 2020 Pazartesi için yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanan vatandaşların 'Twitburc' mahlası ile de bildiği Zeynep Turan, yeni haftanın ilk gününde de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün diyecek? İşte, Astroloji ile 3 Şubat 2020 Pazartesi için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 3.2.2020 01:59 ABONE OL
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 3 Şubat 2020 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 3 Şubat 2020 Pazartesi günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 3 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Aklın gezegeni sulara iniyor!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Dünya hiç bu kadar hızlı dönmemişti derken, birçok ülkenin uçuş sahalarına yeni yaptırımların gelebileceği konuşacağız. Ay-Merkür 90'lığı uluslararası firmaların siyasi savaşların içine düşeceğini işaret ediyor.

Koç: Bugün içinde bulunduğun ortamlarda, pozitif enerjinle oldukça dikkat çelebilirsin. Gözler senin üzerindeyken sosyalleşmekten büyük keyif alabilirsin. Günün akşamında sevdiğin insanlarla bir arada olmak sana iyi gelecek.

Boğa: Maddi konularla ilgili planlarını bozacak gelişmeler yaşanabilir. Özellikle bir yerden para bekliyorsan, beklediğini alamayabilirsin. İlişkisini yeni sonlandırmış bir Boğa burcuysan, kendini üzmeyi bırakıyor ve hayata karşı olan sorumluluklarını hatırlıyorsun.

İkizler: Eğitim hayatına devam eden bir ikizler burcuysan, eğitime yeni bir yön katacak kararlar alabilirsin. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, sevgiline bu aralar yeterince ilgili göstermediğini fark edebilirsin. Ona yapacağın sürpriz aranızdaki bağları güçlendirebilir.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 3 Şubat 2020 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN