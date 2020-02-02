Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 3 Şubat 2020 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 3 Şubat 2020 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 3 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Aklın gezegeni sulara iniyor!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Dünya hiç bu kadar hızlı dönmemişti derken, birçok ülkenin uçuş sahalarına yeni yaptırımların gelebileceği konuşacağız. Ay-Merkür 90'lığı uluslararası firmaların siyasi savaşların içine düşeceğini işaret ediyor.

Koç: Bugün içinde bulunduğun ortamlarda, pozitif enerjinle oldukça dikkat çelebilirsin. Gözler senin üzerindeyken sosyalleşmekten büyük keyif alabilirsin. Günün akşamında sevdiğin insanlarla bir arada olmak sana iyi gelecek.

Boğa: Maddi konularla ilgili planlarını bozacak gelişmeler yaşanabilir. Özellikle bir yerden para bekliyorsan, beklediğini alamayabilirsin. İlişkisini yeni sonlandırmış bir Boğa burcuysan, kendini üzmeyi bırakıyor ve hayata karşı olan sorumluluklarını hatırlıyorsun.

İkizler: Eğitim hayatına devam eden bir ikizler burcuysan, eğitime yeni bir yön katacak kararlar alabilirsin. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, sevgiline bu aralar yeterince ilgili göstermediğini fark edebilirsin. Ona yapacağın sürpriz aranızdaki bağları güçlendirebilir.