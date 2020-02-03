Bülent Ersoy: 50 yıldır işinde zaferlere imza atmış bir başkomutanım

Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy ve duayen sanatçı Selami Şahin, gazino kültürünü yeniden yaşatmayı amaçlayan Yeni Maslak'ın açılışında art arda sahneye çıktı. Sahne öncesi gazetecilerle konuşan Diva, "Yine zafer, yine zafer, yine zafer" diyerek şöyle devam etti:







"Yeni gazino açılışları beni son derece umutlandırıp mutlu ediyor. Aslında yeni yerlere ayak alıştırmak meşakkatlidir ve star üstü star olmayı gerektirir. Bu şeref nacizane bendenize tevdi edildi. Bendeniz 50 senedir mesleğimde hep zafer kazanmış bir sanatkar olarak kabul ettim teklifi. Ben hep hep zorların kadını oldum. Ustaların ustası Müzeyyen Senar ve Zeki Müren'le bu konularda hep zafer kazanmış baş komutanlarız bizler."



Selami Şahin ise "Bülent Hanım eskimeyen dostumdur. Kendisiyle aynı sahneyi paylaşmak benim için büyük mutluluk" dedikten sonra Diva'nın elini öptü.







NOSTALJİ RÜZGARI ESTİ



Gecede Selami Şahin 'Seninle Başım Dertte', 'Alışmak Sevmekten Zor', 'Nerede Akşam Orada Sabah', 'Boşvere Boşvere' gibi şarkılarıyla nostaljik rüzgarı estirdi. Şahin'den mikrofonu devralan Bülent Ersoy, Türk müziğinin en nadide eserlerinden özel olarak seçtiği parçaları yorumlayarak herkesi mest etti. Diva gecede Nur Yerlitaş ve Gülşah Saraçoğlu tarafından hazırlanan iki farklı kıyafetle gözlere de hitap etti.

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