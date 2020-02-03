Haberler > Günaydın Haberleri > Amerikalı yazar Stephen King Facebook hesabını kapattı

Amerikalı yazar hesabını kapattı

Amerikalı ünlü bilim kurgu yazarı , yanlış bilgi ve özel hayatın gizliliği endişesi nedeniyle hesabını kapattığını duyurdu.

AA Günaydın
Giriş Tarihi: 3.2.2020 19:41 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 19:43 ABONE OL
Amerikalı yazar Stephen King Facebook hesabını kapattı

King, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Facebook için "Siyasi reklamlarında izin verilen yanlış bilgi selinden dolayı rahat ve kullanıcılarının gizliliğini koruma yeteneğinden de emin değilim." ifadelerini kullandı. İsteyenlerin kendini Twitter'dan takip edebileceğini belirten King, Facebook hesabını kapattı.

Stephen King, bir kısmı sinemaya da uyarlanmış korku ve gerilim türündeki kitaplarıyla tanınıyor. 72 yaşındaki yazarın, ABD Başkanı Donald Trump'a ve Facebook'a karşı olumsuz görüşleri medyaya yansımıştı. Özel hayatın gizliliği konusunda daha önce eleştirilere uğrayan sosyal paylaşım sitesi Facebook, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, politikacı veya kurumlardan gelen reklamlardaki yalan içeriklerden kaçınmak için siyasi reklamları yasaklamayacağını duyurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Amerikalı yazar Stephen King Facebook hesabını kapattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN