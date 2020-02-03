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’yu sevgiyle andılar

, ölümünün 21’inci yıldönümünde anıldı. Caddebostan’daki etkinliğe ailesi de katıldı.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Barış Manço’yu sevgiyle andılar

Usta sanatçı Barış Manço, ölümünün 21'inci yılında Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte anıldı. "Barış Manço'yu Sevgiyle Anıyoruz" sloganıyla düzenlenen organizasyonda; Manço'nun kurucuları arasında yer aldığı Kurtalan Ekspres grubu sahneye çıktı.

7'den 70'e sanatçının hayranları ile dolup taşan salonda; eşi Lale Manço ile oğulları Doğukan ve Batıkan Manço da vardı. Doğukan Manço, "Babamın aramızdan ayrılışının 21'inci yılında giderek artan bir Barışsever kitle var.

Geçmişten bugüne baktığınız zaman, bu kadar birleştirici az örnek var. Barış Manço bizleri birleştirmeye devam edecek" diye konuştu.

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Barış Manço’yu sevgiyle andılar
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