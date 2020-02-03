Eylül Öztürk müjdeli haberi sosyal medyadan açıkladı! Eylül Öztürk hamile olduğunu duyurduğu ilginç fotoğrafla gündem oldu...

Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi olan fenomen isim Eylül Öztürk ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurdu. Sosyal medyada ünlenen Eylül Öztürk aynı zamanda şarkıcı ve oyuncu. Renkli ve eğlenceli yönleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip