Haberler
>
Günaydın Haberleri
>
Eylül Öztürk müjdeli haberi sosyal medyadan açıkladı! Eylül Öztürk hamile olduğunu duyurduğu ilginç fotoğrafla gündem oldu...
Eylül Öztürk müjdeli haberi sosyal medyadan açıkladı! Eylül Öztürk hamile olduğunu duyurduğu ilginç fotoğrafla gündem oldu...
Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi olan fenomen isim Eylül Öztürk ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurdu. Sosyal medyada ünlenen Eylül Öztürk aynı zamanda şarkıcı ve oyuncu. Renkli ve eğlenceli yönleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip Eylül Öztürk 2017 yılında Kenan Barış Özkan ile hayatını birleştirmişti. Geçtiğimiz şubat ayında oğulları Alex'i kucaklarına alan Eylül Öztürk ve Kenan Barış Özkan çiftinden bir müjdeli haber daha geldi. Eylül Öztürk'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu hamile olduğu haberine beğeni ve yorum yağdı. Henüz 1 yaşına girecek olan Eylül Öztürk'ün oğlu Alex'e kardeş geleceğini duyurduğu ilginç fotoğraflar dikkat çekti. Eylül Öztürk hamile olduğunu açıkladığı paylaşımına "Kara kurbağa tatlısına kardeş geliyor abileri ablaları. Bir ömür birbirlerine destek olsunlar. Hoş babası da benim için bir çocuk sayılır şu hareketlere bak hahahah... Ama sen hep ilk aşkım olarak kalacaksın tabii ki..." notunu düştü. İşte Eylül Öztürk'ün ikinci bebek müjdesi verdiği paylaşımı...
Giriş Tarihi: 3.2.2020 11:47Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 11:59ABONE OL
Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi olan fenomen isim Eylül Öztürk ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurdu. Sosyal medyada ünlenen Eylül Öztürk aynı zamanda şarkıcı ve oyuncu. Renkli ve eğlenceli yönleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip