Mustafa Sandal ‘Kitabımın hiçbir satırından pişman değilim’

Mustafa Sandal, 'Beni Ağlatma' adlı kitabının Zorlu D&R'daki imza gününe katıldı. Etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sandal, kitapta yer verdiği anılarından bahsetti: "Yazdığım ilk şarkı 'Vazgeçme'ydi; onu Ajda Pekkan'a verdim. Serdar Ortaç'la da komik anılarımız var. Alişan'a ise bir özür borçluyum. İstemeden kalbini kırdım. Kaç seneden beri fırsat olmadı, özür dileyememiştim. Buradan özür diledim." Kitabında eski ilişkilerinden de söz eden Sandal, Defne Samyeli'nin kendisiyle ilgili bölüme tepki gösterip dava açmasıyla ilgili de konuştu: "Bu benim hikayem, özel hayatımla ilgili 15 sayfalık bir yazım var. Oralara dokunmasam tuhaf olurdu. Bu kitapta o üç satıra takılıp kalmak istemiyorum." Sandal, "Defne Hanım dava açınca, ikinci baskıda o kısmı kitaptançıkartmak zorunda kaldınız. Keşke yazmasaydım diye pişmanlığınız oldu mu?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Bu kitabın hiçbir satırından pişman değilim. İçinde sürekli iltifat var. Benim hitap şeklim budur. Asla nezakette kusur etmem. Tarzımın dışına çıkmamaya hep dikkat ederim."

BUGÜN NELER OLDU