Lady Gaga sevgilisi ile fena yakalandı

Lady Gaga hafta sonu fena yakalandı. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkıcı çıkmadan önce sızan Gaga'nın keyfi yerinde... Gaga önce Miami'de gizemli bir adamı öperken görüntülenmişti. Adının Michael olduğu öğrenilen adamla evinin terasında yine yakalanan Gaga'ya aşk iyi gelmiş görünüyor. Tüm günü terasta öpüşerek ve güneşlenerek geçiren ikilinin rahat halleri dikkatlerden kaçmadı.

Bir süre terastaki yatakta bornozuyla oturan Lady Gaga daha sonra ise tanga iç çamaşırıyla kaldı. Sık sık yanındaki erkek arkadaşını öpen Gaga pembe saçları ve makyajsız haliyle de dikkat çekti. İddialara göre yılbaşından beri birbirinden ayrılmayan ikilinin gözü başka bir şey görmüyor! Öyle ki Gaga'nın gittiği her yere erkek arkadaşını da götürdüğü ve evde çok fazla zaman geçirdiği iddia ediliyor.