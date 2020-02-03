Lübnanlı şarkıcılardan müzik ziyafeti

BUGÜN NELER OLDU

Arapdünyasının en sevilen sesleri, Lübnanlı şarkıcılar Joumana Attieh ve Hady Khalil, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs'da konser verdi. Şarkıcılar, sevilen parçalarını Arap ülkelerinden gelerek tatillerini Kuzey Kıbrıs'ta Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium Hotel'de geçiren konuklar için seslendirdi. Attieh gecede 'Ah İstanbul'u da seslendirerek hayranlarından tam not aldı.İlerleyen saatlerinde sahneye çıkan Hady Khalil ise 'Metl El Amar' adlı şarkısıyla programına başladı. Hareketli şarkılar ile devam eden sanatçı, sahneden inerek programına hayranlarının arasında devam etti.