Son 4 yılın şampiyonu atv 2020’ye de birincilikle başladı!

AYLARIN DEĞİL, YILLARIN BİRİNCİSİ!

Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 2016'dan bu yana birincilik koltuğunda oturan atv, 2019 yılında da aldığı yüksek izlenme oranları ile tüm yılı birincilikle geride bırakmıştı.

"DİZİ ATV'DE İZLENİR!"

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşıdı. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu ve Son Durak, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilen, çok izlenilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detay ile özel anlara ulaşabileceğiniz Dizi TV, izleyicinin beğeniyle takip ettiği dizilerden, Türkiye'nin en güçlü ailelerinden olan Çakırbeyliler'in güç savaşını efsane bir oyuncu kadrosuyla anlatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, zorbalığa adaletle, köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını yazdıran bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikâyesi olan Kuruluş Osman, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova, intikamdan doğan imkansız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai, hafta içi her gün ekranlara gelen günlük dizi Beni Bırakma ve Ziraat Türkiye Kupası maçları birinciliğe taşıdı.

Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.